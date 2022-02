Zé Ricardo admite insatisfação com gols sofridos pelo Vasco: ‘Houve uma cobrança forte nossa no vestiário’

Era um resultado que parecia tranquilo, mas os dois gols no fim colocaram os três pontos a perigo. Por isso, apesar da vitória do Vasco sobre o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira, o técnico Zé Ricardo admitiu preocupação.

Zé Ricardo durante o jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

– Sem dúvida o resultado no final de tomar dois gols criou uma certa tensão para terminar a partida, que caminhava para se encerrar de forma mais tranquila – explicou, antes de contextualizar:

– Temos uma sequência pela frente, um jogo já no domingo. A expectativa era observar alguns jogadores que ainda não havíamos observado, dar condição de jogo. Era um desejo nosso observar os reforços e tirar também já que tínhamos dois atletas com cartão amarelo. Realmente perdemos um pouco de força sem a bola e demos condições do Nova Iguaçu chegar próximo do nosso gol, e acabamos tomando dois – lamentou.

São cinco gols sofridos em três rodadas. Por mais que o elenco seja praticamente todo novo diante do alto número de saídas e contratações, o desempenho ainda não agrada. Mas Zé Ricardo pondera.

– Sem dúvida é um aprendizado para a gente. Houve uma cobrança forte nossa no vestiário, os atletas principalmente. Futebol não permite nenhum tipo de acomodação e ainda bem que aprendemos a lição vencendo a partida. É algo que precisamos corrigir porque o sistema defensivo vinha bem até os 40 do segundo tempo. E a partir do momento que não temos a pressão na bola, estoura lá atrás – explicou o treinador, sem individualizar a culpa:

– Não é um problema da linha quatro em si. Não houve nenhuma falha individual, mas, sim, uma falha coletiva nos dois gols. Agora é trabalhar, descansar e preparar a equipe já com essas correções para o jogo contra o Madureira – finalizou o treinador.

