Zé Ricardo admite ansiedade do Vasco e busca reconstrução: ‘Temos que trabalhar, entrosar a equipe’

O Vasco entrou em campo pela primeira vez em São Januário na temporada e por pouco não saiu com a vitória. O time abriu o placar aos 9, do segundo tempo, mas caiu de rendimento e cedeu o empate ao Boavista no fim da partida. Para o técnico Zé Ricardo, o Cruz-Maltino não fez um bom primeiro tempo, mas é algo compreensível por passar por um processo de reconstrução e ter a ansiedade das estreias.

Zé Ricardo acredita que o Vasco irá evoluir com o tempo (Reprodução/VascoTV)

– Não tivemos o primeiro tempo do mesmo nível da partida de Volta Redonda, mas os aspectos são compreensíveis. Estamos em um processo de reconstrução da equipe, tivemos algumas estreias também, de jogadores que nunca haviam pisado em São Januário, o que gera ansiedade. Como a gente pensava, essa situação atrapalha, o que é natural – revelou, e emendou:

– Temos que trabalhar, entrosar a equipe. Os treinamentos dão algumas pistas, mas o jogo dá a verdadeira realidade. A ideia é evoluir aos poucos e treinar nos jogos. O tempo que faltou de preparação, vamos ter que buscar nos próprios jogos – analisou.

Durante a partida, o comandante teve à disposição onze dos doze reforços desta temporada. Apenas Vitinho não pode ser relacionado por estar lesionado. Com isso, ele promoveu as estreias de Matheus Barbosa e Getúlio, que atuaram na etapa final.

– Senti a equipe muito ansiosa, não sei se por estar jogando pela primeira vez em São Januário, se queria mostrar serviço para a torcida. Trouxe uma ansiedade que fez a equipe tomar decisões equivocadas, principalmente no primeiro tempo. Quando você está desorganizado, corre mais, se desgasta mais. Mas, isso é natural, faz parte do crescimento – salientou.

O próximo compromisso do Gigante da Colina no Campeonato Carioca acontece na quarta-feira, dia 2, às 21h35. O adversário será o Nova Iguaçu, novamente em São Januário, pela terceira rodada da competição.

