Zé Rafael volta e Veron participa de treino na preparação do Palmeiras para enfrentar River Plate Meia treinou sem restrições após infecção no pé e deve fazer parte da delegação que viaja para a Argentina; jovem atacante, por sua vez, voltou a integrar as atividades com o grupo

Após um dia de descanso para a virada de ano, 2021 começou para o elenco do Verdão. Com o confronto diante do River Plate pela semi da Libertadores batendo na porta, o Palmeiras treinou na Academia de Futebol na tarde deste sábado (2) e Abel Ferreira contou com Zé Rafael, um importante reforço, na atividade de quase duas horas no CT da Barra Funda.

O meia, que foi desfalque nos últimos dois compromissos do Alviverde devido a uma infecção no pé esquerdo, treinou sem restrições com os seus companheiros e deve fazer parte do elenco que viaja para a Argentina na próxima segunda.

‘Gabrieis’ Veron e Silva já avançaram em suas recuperações (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Gabriel Veron e seu xará, Silva, participaram da primeira parte da atividade tática integrados com o elenco. No restante do dia, a dupla retornou à parte interna, dando sequência ao cronograma de fisioterapia para a recuperação de suas lesões na coxa. Os jovens atacantes, no entanto, ainda são dúvidas para a partida de ida da semifinal da Libertadores, na Argentina.

O Palmeiras retorna neste domingo (3) à Academia de Futebol para a penúltima atividade antes da viagem para Buenos Aires, que deve acontecer na segunda-feira (4), após o almoço.

