Zé Rafael volta ao Palmeiras e completa cem jogos pelo clube Meia entrou no segundo tempo e retornou depois de quatro partidas fora

Depois de ter sido poupado nos últimos quatro jogos do Palmeiras, Zé Rafael entrou no segundo tempo do empate diante do Atlético-GO, nesta segunda-feira (22), no Allianz Parque, e chegou ao centésimo jogo pelo clube.

Titular absoluto de outrora, o camisa 8 da equipe de Abel Ferreira colecionou boas atuações durante a atual temporada. Além de ser o sexto maior artilheiro do time na atual temporada, com cinco gols, Zé se destaca em outros três fundamentos individuais: dribles, desarmes e assistências.

É o líder isolado em fintas completas, com 41. O meia não só é o vice-líder em roubadas de bola, atrás apenas de Marcos Rocha, como também é o quinto colocado em assistências com sete passes a gol. No quesito interceptações, Zé Rafael também figura entre os 10 melhores.

Já totalmente recuperado de uma infecção no pé esquerdo, o meio-campista tenta reassumir a titularidade para a decisão da Copa do Brasil, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), diante do Grêmio. Nesse torneio, inclusive, foram dois passes a gol, o que faz dele o líder isolado no quesito na atual edição.

Levando em consideração o atual elenco, Zé Rafael se tornou o 10º atleta a ultrapassar a barreira dos três dígitos de jogos. São eles: Raphael Veiga (107), Gustavo Gómez (114), Mayke (117), Luan (128), Marcos Rocha (141), Weverton (156), Lucas Lima (161), Felipe Melo (178) e Willian (217).

Contra outro Atlético, o mineiro, o Palmeiras encerra sua participação no Brasileirão já nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

