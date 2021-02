Zé Rafael treina com o elenco e deve reforçar o Palmeiras contra o Atlético-GO

O Palmeiras deu prosseguimento na manhã deste domingo à preparação para o duelo contra o Atlético-GO, marcado para esta segunda-feira, às 18 horas, no Allianz Parque, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Zé Rafael participou de todo o treinamento tático na Academia de Futebol e deve voltar ser a novidade no penúltimo jogo da equipe na competição.

Zé Rafael foi preservado nas últimas três partidas e deve voltar a atuar após três compromissos fora. Gabriel Veron, por outro lado, ainda não está pronto para retornar. Em período de transição física, o jovem atacante realizou o aquecimento e depois trabalhou à parte com os preparadores físicos e jogadores do grupo de apoio do sub-20. Ele trabalha para estar à disposição para as finais da Copa do Brasil contra o Grêmio, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março.

Na atividade deste domingo, o técnico Abel Ferreira separou duas equipes no gramado sintético do centro de treinamento e comandou um trabalho tático visando o duelo pelo Brasileirão e também os jogos finais da Copa do Brasil. O treinador orientou posicionamento, movimentações e transições, entre outros aspectos e fundamentos do jogo.

O técnico português está suspenso do jogo desta segunda-feira por ter levado o terceiro cartão amarelo. Por conta do desgaste físico provocado pela intensa maratona de jogos, ele deve preservar boa parte dos titulares. Certo é que o zagueiro chileno Benjamín Kuscevic retorna após cumprir suspensão depois de ter sido expulso contra o Coritiba.

Algo comum desde que Abel Ferreira chegou, o time alviverde fará mais um treino nesta segunda, dia da partida. A atividade que encerra a preparação será focada em posicionamento e está marcada para as 10 horas.

