Zé Rafael participa de ‘rachão’, mas deve ser preservado pelo Palmeiras no clássico 

O volante Zé Rafael deve desfalcar o Palmeiras no clássico com o São Paulo, marcado para esta segunda-feira, às 20h, no MorumBis, pela quarta rodada do Brasileirão. As imagens divulgadas pelo clube entregaram a participação do atleta no habitual “rachão”, realizado pelo técnico Abel Ferreira, neste domingo, na Academia de Futebol. No entanto, sua participação na partida ainda é incerta.

Zé Rafael cumpriu um cronograma individualizado ao lado dos lesionados Bruno Rodrigues e Dudu. O volante, no entanto, foi visto em algumas atividades ao lado do grupo. Neste domingo, a comissão técnica do time alviverde realizou um trabalho tático com dois times no campo e aproveitou para aprimorar conceitos de jogos e ensaiar alguns posicionamentos em jogadas de ataque e na marcação, além do recreativo ao final da atividade.

Além de Zé Rafael, a expectativa é que Abel Ferreira poupe algumas outras peças, inclusive o meia Raphael Veiga. O próprio treinador já afirmou diversas vezes que o camisa 23 está precisando de um descanso, no entanto, ainda continua o colocando entre os titulares. Gustavo Gómez é outro que pode ser preservado.

O treinador avalia a possibilidade de dar mais espaço aos jovens, graças às últimas boas atuações de Luis Guilherme e Estevão. Os dois estão sendo cotados na equipe titular.

Sendo assim, o Palmeiras deve enfrentar o São Paulo com: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga (Luis Guilherme) e Piquerez; Endrick e Flaco López.

O Palmeiras defendeu um pequeno tabu nesta segunda-feira. O time alviverde está invicto há seis jogos contra o São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão: são três vitórias e três empates, sendo que a última derrota foi em 2017.

Com seis pontos, o Palmeiras tenta reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão. Após bater o Vitória na estreia (1 a 0), perdeu para o Inter (2 a 1) e empatou com o Flamengo (1 a 1).