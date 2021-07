Zé Rafael ou Zé Roberto? Volante salva Palmeiras contra o Flu e lembra lance do ídolo; veja e compare Em 2016, o saudoso Zé Roberto tirou o gol de Robinho, do Cruzeiro, de uma forma ainda mais impressionante a de Zé Rafael

Não é raro ver torcedores comemorarem como um gol quando um jogador salva a bola em cima da linha. Em 2016, talvez um dos mais icônicos momentos da passagem do ídolo Zé Roberto retrata bem a ideia. Diante do Cruzeiro, o meia evitou um golaço de Robinho ao se jogar e, com o peito, impedir o tento celeste. Dessa vez, cinco anos depois, foi a vez do xará Zé Rafael.

Neste sábado (24), contra o Fluminense, o volante alviverde salvou duas vezes a pele do Palmeiras. Aos seis minutos da etapa inicial, a equipe de Roger Machado construiu boa jogada a partir de trocas de passes rápidos e, na frente de Jaílson, o jovem Gabriel Texeira deslocou o goleiro e saiu com o gol limpo para abrir o placar. Contudo, Zé Rafael aparece deslizando para salvar o gol tricolor. Em seguida, isola a bola em outra conclusão da cria de xerém.

O lance viralizou nas redes sociais e torcedores relembraram a ‘defesa’ do ídolo Zé Roberto. Veja e compare!

Zé Rafael ou Zé Roberto? Só o tempo dirá…pic.twitter.com/xnIY1M22RV — Palmeiras dá Depressão (@deprepalmeiras) July 24, 2021

Baixou o espírito do Zé Roberto no Zé Rafael — Rafinha (@rafa_marinello) July 24, 2021

