Zé Rafael completa 250 pelo Palmeiras contra o Fortaleza e quer celebrar marca com triunfo

O Palmeiras perdeu seu último jogo diante do Fortaleza, na volta da Copa do Brasil, por 1 a 0, e sabe que o rival pode voltar a complicar sua vida neste sábado, no Allianz Parque. Pregando total respeito ao rival, porém, o time sabe que precisa recuperar o caminho das vitórias no Brasileirão após cinco tropeços, sendo duas derrotas e três empates. E um jogador em especial tem motivos de sobra para acreditar em um triunfo. O volante Zé Rafael completa 250 jogos pela equipe e sonha com uma tarde perfeita.

“Estou feliz e realizado por alcançar essa marca. É muito difícil chegar a 250 jogos em uma equipe tão grande como o Palmeiras, e eu consegui, com altos e baixos, como tudo na vida”, diz. “O mais importante é a consistência, seguir sempre trabalhando, fazendo o melhor e seguir buscando mais marcas e títulos para ficar cada vez mais marcado na história do Palmeiras”, afirma o camisa 8, quinto jogador do atual grupo a atingir 250 duelos, depois de Dudu, Weverton, Marcos Rocha e Gustavo Gómez.

A torcida promete lotar o estádio e Zé Rafael espera retribuir todo o carinho que deve receber. O clima festivo, porém, ele deixa para as arquibancadas e prega total respeito ao oponente. Mesmo lembrando dos 3 a 0 diante dos cearenses no local na ida da Copa do Brasil, ainda nas oitavas de final.

“Teremos mais um jogo muito complicado, difícil. A equipe deles sempre é bem montada, tem uma estratégia difícil de enfrentar, jogadores que se conhecem há um bom tempo”, analisa. “Eu acho que devemos impor nosso ritmo, jogar como estávamos jogando dentro de casa, tentar fazer as coisas com o máximo de naturalidade possível e esquecer a pressão externa”, diz. “Espero que possamos estar em uma tarde inspirada, fazer um grande jogo e retomar o caminho das vitórias.”

Líder em desarmes do Palmeiras na temporada, o volante ainda fez uma análise do momento atual de oscilação do Palmeiras, que só ganhou do Bolívar nas últimas 10 partidas. Sem desespero, avaliou que é algo corriqueiro no futebol e que pode passar com um bom triunfo que traria a confiança de volta.

“No futebol, essa oscilação faz parte. Toda equipe passa por momentos de adversidade, e com a nossa não é diferente”, reconhece. “Tenho certeza de que, com o trabalho, a convicção e a consistência no nosso propósito, vamos dar a volta por cima. Logo os resultados vão voltar a aparecer e essa fase ruim vai ficar para trás.”

