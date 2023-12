Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/12/2023 - 11:52 Para compartilhar:

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, está se recuperando bem do acidente sofrido na última terça-feira, 5. Segundo a última nota encaminhada pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde o cantor segue internado, o quadro clínico do paciente é considerado positivo.

Zé Neto segue internado no quarto de enfermaria sob cuidados e observação da equipe médica. “O quadro clínico do paciente apresenta evolução bastante satisfatória, no entanto, recomenda-se o acompanhamento médico em ambiente hospitalar”, informa o boletim.

Ainda segundo a nota do hospital, o cantor tem realizado exercícios de fisioterapia respiratória. Não há previsão de alta hospitalar.

Ontem, 8, Zé Neto demonstrou bom humor e brincou com o meme do momento com a música ‘Voando pro Pará’, da cantora Joelma, hit de Joelma que voltou a bombar após sete anos de seu lançamento.

