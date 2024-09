Zé Neto sofre acidente com veículo de lazer e tranquiliza fãs

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2024 - 11:08 Para compartilhar:

O cantor Zé Neto, de 34 anos, apareceu nas redes sociais de sua esposa, Natália Toscano, para conversar com fãs após ter sofrido um acidente no sábado, 28. Hospitalizado, o sertanejo foi filmado com a cabeça enfaixada após ter levado pontos na região.

No Instagram, a influenciadora explicou que o marido sofreu um acidente de quadriciclo UTV com Cristiano, sua dupla musical: “Ontem estávamos em Fronteira [Minas Gerais], e o Cris e o Zé foram andar de UTV, um carrinho de fazer trilha. O Zé acabou passando em um buraco e bateu a cabeça em uma armação do carro, no ferro, e cortou”.

“Precisou dar ponto. Só que a gente estava em Fronteira, então corremos para Rio Preto [interior de São Paulo]. Mas não foi nada demais. Fizemos tomografia por ter sido na região da cabeça, sangrou bastante porque tem muito vasinho, mas ele está superbem. Foi um acidente de percurso, acontece”, completou a influenciadora.

Assista: