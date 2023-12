Zé Neto segue internado em quarto de enfermaria e apresenta evolução, diz novo boletim médico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/12/2023 - 11:01 Para compartilhar:

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, segue internado, após ter sofrido acidente de carro na última quarta-feira, 6. O novo boletim médico do sertanejo aponta que ele vem evoluindo positivamente. Apesar disso, ainda não há previsão de alta.

Leia o boletim completo abaixo:

“O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado no quarto de enfermaria sob cuidados e observação da equipe médica. O quadro clínico do paciente vem evoluindo positivamente, estando ele consciente e orientado. Não há previsão de alta hospitalar.

É preconizada, segundo os protocolos médicos, a permanência de paciente em ambiente hospitalar quando envolvido em acidente automobilístico de alto impacto.

Devido às fraturas em três costelas, desde a internação na UTI, o paciente vem realizando exercícios de fisioterapia respiratória para contribuir com seu bem-estar. O tratamento das fraturas é conservador”.

