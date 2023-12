Zé Neto recebe apoio de mulher e filho durante visita em hospital após acidente

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/12/2023 - 8:06 Para compartilhar:

O cantor sertanejo Zé Neto, de 33 anos, ainda se recupera de um acidente de carro que sofreu na última quarta-feira, 6 de dezembro. Neste domingo, 10, ele recebeu a visita de sua mulher, Natália Toscano, e do filho João.

Já fora da cama, o cantor recebeu um abrao carinhoso da esposa, e orou ao lado dos familiares. O registro foi feito nas redes sociais. “Em tudo dai graças”, dizia a legenda da publicação.

Zé Neto segue em recuperação, e em evolução, após o acidente. Segundo informações do último boletim médico divulgado pela assessoria do cantor, ele pode ter alta no início desta semana.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias