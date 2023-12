Zé Neto permanece internado e com quadro clínico em evolução, diz novo boletim médico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/12/2023 - 11:40 Para compartilhar:

Zé Neto segue em recuperação do acidente sofrido na última quarta-feira, 6 de dezembro. Conforme informações do novo boletim médico, divulgado pela assessoria do cantor, nesta segunda, 11, ele segue internado, e com quadro clínico evoluindo de forma satisfatória.

Leia o novo boletim médico de Zé Neto na íntegra abaixo:

“O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado, estável, com quadro clínico evoluindo satisfatoriamente. Paciente continua realizando exercícios de fisioterapia respiratória sob orientação de especialista.

Equipe médica avalia o quadro clínico do paciente com bastante critério para decidir o momento da alta hospitalar, considerando ter ele condições de prosseguir com a fisioterapia respiratória em casa e minimizar ao máximo as dores oriundas das fraturas nas costelas”.

