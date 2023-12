Zé Neto passou noite na UTI após acidente; equipe atualiza diagnóstico do cantor

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2023 - 8:01 Para compartilhar:

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro na noite desta terça-feira, 5, na saída do rancho dele, em Fronteira (MG). Após o ocorrido, o sertanejo deu entrada num hospital em São José do Rio Preto, onde ficou na UTI, diagnosticado com uma fratura na costela.

Em nota, a assessoria do cantor informou: “Zé Neto está bem, passará a noite em observação na UTI. Foi diagnosticado uma fratura de costela que está alinhada, portanto não é necessário drenagem, o cantor somente levará alguns pontos no braço em ferimentos causados no acidente. As tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade”.

Zé Neto recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda em Fronteira. Os outros envolvidos tiveram apenas ferimentos leves. Mais detalhes acerca das razões do acidente ainda não foram divulgados.

