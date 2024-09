Zé Neto mostra cicatriz e como ficou sua cabeça após acidente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2024 - 17:58 Para compartilhar:

Zé Neto, da dupla com Cristiano, mostrou o resultado de cortes na cabeça que sofreu após um acidente de quadriciclo neste domingo, 29. “Está tudo bem, graças a Deus. Um susto para a gente ficar mais esperto”, destacou o cantor, internado num hospital, em vídeo publicado nos stories de seu Instagram.

“Tem muita gente mandando mensagem para mim, ainda. Parece que não viu, não sabe o que aconteceu, estão perguntando se estou bem. Está um pouco inchado aqui, está saindo hematomas, apesar de estar com um dreno, que puxa o sangue, vai saindo. Foi um corte bem grande”, explicou o cantor.

Em seguida, Zé Neto mostrou o corte do acidente. “Se você tiver estômago fraco não olha, não”, sugeriu.

De acordo com Natália Toscano, sua mulher, o cantor estava no rancho de sua dupla sertaneja, Cristiano, que fica em Fronteira, Minas Gerais. Zé Neto passou por cima de um “buraco” enquanto andava de UTV (espécie de quadriciclo) e acabou batendo a cabeça em um ferro no veículo, causando um corte na cabeça.

Ele foi levado às pressas até um hospital em São José do Rio Preto, em São Paulo. Lá, fez uma tomografia e recebeu pontos.

O músico está longe dos palcos desde agosto, quando suspendeu a agenda de shows por três meses para cuidar da saúde mental – ele sofre com depressão e síndrome do pânico.

O vídeo com as imagens, que podem ser consideradas fortes, pode ser verificado no seguinte endereço na internet: https://www.instagram.com/stories/zenetotoscanooficial/3467963263931550250/