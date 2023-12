Zé Neto atualiza estado de saúde após acidente de carro: ‘Ainda com fraturas’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/12/2023 - 21:42 Para compartilhar:

Zé Neto deu detalhes de seu estado de saúde nesta segunda-feira, 18, após receber alta do Hospital de Base de São José do Rio Preto. O cantor sertanejo sofreu um acidente de carro em uma rodovia de Minas Gerais.

No Instagram, o artista que faz dupla com Cristiano relatou dificuldades para respirar. “Oi, galera, passando aqui para dizer que acabei de sair do médico, fiz o meu retorno, acabei de fazer meus exames, fiz outra tomografia. Graças a Deus, as costelas já começaram a calcificar. Está ainda com fraturas, está com trauma ainda da lesão. O pulmão ainda está contundido”, disse.

“O pulmão ainda está contundido, vocês veem que ainda estou meio ofegante, ruim para falar, mas, graças a Deus, dos males, o menor”, garantiu. Por sim, Zé Neto concluiu:

“Até dia 28, eu já vou estar a zero bala para estar voltando a todos os palcos do Brasil. Não vejo a hora, estou morrendo de vontade, gente (…) Passando aqui pra tranquilizar e agradecer todas as orações e todos os momentos de carinho”.

