Zé Neto ataca Anitta em show e fãs reagem defendendo a cantora

O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, arrumou uma briga com os fãs da Anitta. Isso porque o sertanejo mandou uma indireta para a cantora em um show. “Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet, o nosso cachê quem paga é o povo, a gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ pra mostrar se a gente tá bem ou não, a gente vem simplesmente aqui e canta”, declarou Zé Neto. A fala foi feita nesta quinta-feira (12), em uma apresentação em Sorriso, em Mato Grosso.





“Anitta: o auge foi número 1 do mundo. Zé Neto e Cristiano: o auge foi Melhores do Ano do Faustão”, escreveu uma fã, no Twitter. “Eu nunca errei em evitar ouvir qualquer musiquinha do Zé Neto e Cristiano. Além do repertório péssimo, compartilham discurso misógino, atacam gratuitamente uma artista que lutou para ocupar o lugar que está hoje, além de serem declaradamente bolsominions. Tô com a Anitta”, defendeu outra.

Os fãs da dupla também saíram em defesa dos seus ídolos, apontando que os shows deles são mais lotados e que têm mais fãs, por exemplo.