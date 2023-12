Zé Neto apresenta quadro clínico estável e segue internado na UTI, diz boletim médico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2023 - 12:50 Para compartilhar:

O cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, apresenta quadro clínico estável, e seguirá internado na UTI, segundo informações do novo boletim médico divulgado pela assessoria do sertanejo, após sofrer um acidente de carro na madrugada desta quarta-feira, 6.

Confira o comunicado completo abaixo:

“O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o quadro clínico do cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) é estável, no entanto, devido à gravidade do acidente automobilístico, ele permanecerá internado na UTI, sob observação da equipe médica multidisciplinar, até esta quinta-feira (7 de dezembro), quando será reavaliado.

Na manhã desta quarta-feira, a equipe médica realizou mais exames, procedimento padrão e de controle do quadro clínico do paciente.

Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio.

O paciente deu entrada na Emergência do Hospital de Base de São José do Rio Preto, às 22h30 desta quarta-feira (6 de dezembro), sendo imediatamente atendido e avaliado pela equipe médica, com auxílio de modernos exames diagnósticos de imagem.

O paciente teve escoriações e fratura em três costelas, cujo tratamento é conservador, e foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo, na madrugada de quarta-feira.

A equipe médica emitirá novo boletim médico com a atualização do quadro clínico do paciente, nesta quinta-feira (07 de dezembro)”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias