Zé Mário projeta a temporada do Sampaio Corrêa: ‘A tendência é crescer no decorrer da série B’ Eleito o melhor lateral-esquerdo do último Campeonato Gaúcho, Zé Mário também acredita que a Bolívia Querida brigará pelas primeiras posições do campeonato

Na última temporada, o Sampaio Corrêa ficou próximo de conseguir o acesso para a elite do futebol brasileiro. A Bolívia Querida terminou a temporada na sexta posição, com 57 pontos – quatro pontos a menos do que a primeiro time do G4. O objetivo de 2021 é o mesmo, e a equipe maranhense apresenta um sólido começo de Série B.

Até aqui, o Sampaio Corrêa soma duas vitórias, três empates e uma derrota. A equipe maranhense ocupa a oitava colocação, com nove pontos conquistados e tem a melhor defesa da Série B – ao lado do Náutico, que sofreu apenas dois gols. Um dos reforços do time de Felipe Surian para a temporada é Zé Mário, que foi eleito o melhor lateral-esquerdo do último Gauchão. Ele falou de sua chegada ao clube e projetou o decorrer da temporada:

Como tem sido seus primeiros meses de adaptação no Sampaio Corrêa?

– Estou sendo muito bem recebido pelo elenco e todo staff do clube. O Sampaio nos dá todo suporte para fazermos a melhor série B possível. Já conhecia alguns atletas que aqui estão, pois joguei com alguns e outros, enfrentei. Então, isso facilitou bastante a minha adaptação. Além disso, já conhecia o clube e a sua gigante história.

O Sampaio perdeu apenas um jogo nesta Série B, considerada uma das mais difíceis dos últimos anos. Qual é o segredo do clube para esse bom trabalho até aqui?

– O bom início se deve a manutenção de alguns atletas que foram campeões do estadual e também a chegada de jogadores de altíssima qualidade técnica. Estamos em fase de entrosamento ainda, mas os resultados são bons para o início. A tendência é crescermos no decorrer da série B e brigarmos pelas primeiras posições.

De que maneira pretende ajudar o time ao longo da temporada?

– Estou à disposição da comissão, 100% focado em fazer uma grande temporada e conquistar os objetivos do clube. Quero ajudar com a minha experiência e qualidade para buscarmos as vitórias.

O Sampaio Corrêa volta a campo neste sábado, às 16h30, no Castelão, contra o Botafogo. A partida é válida pela sétima rodada da Série B do Brasileirão.

