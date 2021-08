Zé Felipe relembra prejuízo após explodir banheira folheada a ouro: ‘R$ 35 mil tive que pagar’

Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, relembrou, em entrevista ao podcast Podpah, um grande prejuízo que teve em sua infância após explodir uma banheira folheada a ouro de um vizinho. “Não sabia que era folheada, não. Era festa junina, né? Lá em Goiânia o pessoal gosta de soltar bomba nessa época, bomba quatro, 12 tiros, língua de fogo. Um vizinho me deu um saco de bomba”, disse o cantor.

+ Gracyanne Barbosa toma banho de mangueira e leva web à loucura; veja vídeo

+ Apresentador de rádio morre vítima do novo coronavírus aos 42 anos

+ Ex-preparador físico do São Paulo e seleção, Bebeto de Oliveira morre aos 79 anos

“Estávamos eu e ele, e perguntei: ‘Vamos estourar essas bombas aonde?’. Estavam construindo a casa [do vizinho], ssabe quando está só ‘o brinco’? Eu falei: ‘Vamos entrar na casa para ver como que está?’. Tentei entrar e as portas estavam todas fechadas, tinha aquela janelinha do banheiro. Falei: ‘Risca aqui, pai’, riscou, joguei a bomba, só que da janela caia na banheira, banheirona, mais bonita. Acabou com tudo, R$ 35 mil tive que pagar. Eu tinha 11 para 12 anos”, continuou Zé.

O sertanejo finalizou o assunto dizendo que foi identificado pelas câmeras de segurança do imóvel: “O vizinho chegou educado, e com a conta e com as fotos da câmera”.

Assista a entrevista na íntegra:

Veja também