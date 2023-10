Zé Felipe nega que a mãe esteja triste após mulher se dizer filha de Leonardo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/10/2023 - 11:30 Para compartilhar:

Nas últimas semanas, uma mulher viralizou nas redes sociais ao pedir teste de paternidade alegando ser uma possível filha de Leonardo. Diante disso, alguns internautas demonstraram preocupação com Poliana Rocha, mulher do cantor, e até especularam que ela estaria triste. Neste domingo, 22, Zé Felipe, filho do casal, foi questionado sobre o assunto e esclareceu os sentimentos da mãe.

No story do Instagram, Zé negou que a mãe esteja triste. “Minha mãe trabalha muito. Ela que toma conta de tudo do meu pai, ajuda a olhar as minhas coisas também. Ela, na verdade, é o pilar de tudo, sabe? Qualquer bucha, é sempre em cima dela, então ela fica muito ocupada, sempre ajudando, coração enorme”, declarou.

Em outra publicação, o cantor declarou Poliana como uma referência: “É um espelho muito grande para mim. Minha mãe é uma pessoa muito especial, muito amorosa, muito bondosa e muito justa”.

