Zé Felipe faz tatuagem para sogra e mãe do cantor se pronuncia: ‘Diz mais sobre ele do que sobre mim’

Zé Felipe resolveu homenagear a sogra, Margareth Serrão, com uma tatuagem no pulso com seu apelido, “Magara”. No Instagram, no domingo, 1º, o cantor compartilhou a novidade e deu o que falar entre os internautas.

Na rede social, um seguidor disse para a mãe do cantor, Poliana Rocha, que Zé “parece ter mais amor pela sogra”. Ela, então, o respondeu demonstrando irritação. “Isso diz mais sobre ele do que sobre mim! Eu amo meu filho e tenho a certeza que fiz e faço tudo por sua felicidade. Não questiono em momento algum o papel maravilhoso de mãe que sempre exerci na sua vida”, declarou.

Momentos após a repercussão da fala de Poliana, Zé se pronunciou sobre o assunto, destacando que sua primeira tatuagem foi a assinatura de sua mãe. O cantor também mostrou que tem tatuagem com assinatura do pai, Leonardo, além de homenagens à mulher, Virginia Fonseca, e às filhas, Maria Alice e Maria Flor.

