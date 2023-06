Zé Felipe fala sobre onça capturada em seu condomínio: ‘Parece um gatão grande’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 12:44 Compartilhe

Por meio dos Stories do Instagram, Zé Felipe comentou com seus seguidores sobre a captura de uma onça no condomínio de luxo onde ele mora com a esposa, a influencer Virginia, na capital goiana. Na rede social, o cantor disse que se tratava de um “gatão grande”. O animal foi capturado na manhã desta terça-feira (27), pelo Corpo de Bombeiros, em uma área comum do local.

Segundo informações da corporação, a onça foi avistada na varanda de uma residência e foi contido no local. Houve, então, o chamado da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, bem como de técnicos especializados do Zoológico para realizar a operação de resgate.

Já de acordo com o tenente João Pedro Luczinski da Rocha, o animal foi percebido por agentes da segurança privada do condomínio enquanto transitava pela área de convivência. “Quando chegamos, o felino já estava isolado. Usamos uma rede de futebol para evitar que a onça escapasse”, explicou.

Veja as imagens do resgate da onça:

