Zé Felipe expõe lugar mais inusitado onde teve relação sexual com Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe deu uma declaração íntima sobre a vida sexual com Virginia Fonseca, sua esposa, com quem está junto há três anos. O assunto foi pautado no último domingo (25), nos stories do Instagram do influenciador digital Lucas Guedez.

Questionado sobre o lugar mais inusitado onde teve relação sexual com Virginia, Zé Felipe relembrou: “Dentro de uma piscina uma vez”. Lucas, então, aproveitou a confissão e perguntou ‘quem tem mais fogo’. Logo, a influenciadora apontou para o marido.

O casal também comentou sobre gastos na relação. “Virginia gasta mais do que eu, mas quando eu gasto é uma paulada. […] Eu gasto pra ela”, declarou o cantor. “E eu também, quando eu gasto é uma paulada pra ele”, respondeu a influenciadora.

