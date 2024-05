Zé Felipe elege Jade Picon a namorada ‘mais chata’ de João Guilherme

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 13:56 Para compartilhar:

Zé Felipe deu o que falar nas redes sociais neste sábado, 11, ao dar uma declaração polêmica durante o programa “Sabadou com Virginia”, do SBT. Segundo o cantor, Jade Picon foi a namorada “mais chata” de seu irmão, João Guilherme. Ambos são filhos do cantor Leonardo.

A informação foi revelada durante a atração “Se Beber, Não Fale”. Quando questionado sobre qual teria sido a namorada mais chata do ator, o sertanejo não hesitou: “Chata, não, enjoada. É a Jade. Ela não é chata, mas ‘enjoadinha'”, brincou. E completou: “A Larissa Manoela eu conheci duas vezes na minha vida, e a Bruna Marquezine eu não sei se ele está namorando”.

Assista:

Vale lembrar que Jade e João Guilherme tiveram um relacionamento de três anos, entre 2018 e 2021. O casal se separou meses antes da participação da influenciadora no “BBB22“.