Zé Felipe é processado por suposto plágio em ‘Toma Toma Vapo Vapo’, diz colunista

O cantor Zé Felipe se tornou alvo de um processo de plágio por conta da música “Toma Toma Vapo Vapo”, parceria com MC Danny, segundo o colunista Lucas Pasin, do site Splash, do UOL.

De acordo com o jornalista, o compositor José Carlos de Lima Pereira, conhecido como Carlinhos Mutuca, diz que o hit do filho de Leonardo seria um plágio da música “Vip Vap”, de sua autoria.





Também são citados no processo, que corre na Comarca de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, a agência Talismã Digital, MC Danny e os compositores Lucas Medeiros, Shylton Fernandes e Vinícius Poeta.

Ainda segundo o Splash, Carlinhos Mutuca iz que já havia divulgado sua música em programas de TV como “Legendários”, da TV Record, e “Programa do Ratinho”, do SBT. Segundo ele, as duas músicas se parecem devido às palavras utilizadas em seu refrão e pelo fato de “Toma Toma Vapo Vapo” trazer o mesmo sentido sexual de “Vip Vap”.

Além de indenização por danos morais, o compositor pede para que seu nome seja incluído como autor da obra que inspirou o sucesso de Zé Felipe.

A agência Talismã e Zé Felipe se manifestaram por meio de uma nota enviada à coluna de Lucas Pasin: “O escritório do cantor Zé Felipe esclarece através da sua assessoria de imprensa, que tomou conhecimento da ação proposta por José Carlos. Assim sendo, o departamento jurídico está elaborando defesa comprovando que inexiste razão no mérito do pedido, como também que o Zé Felipe é apenas o intérprete da música (cantor), as demais questões deverão seguir entre o Autor e as gravadoras/produtoras”.

Shylton Fernandes disse preferir não comentar o assunto, enquanto MC Danny, Lucas Medeiros e Vinícius Poeta não retornaram o contato da coluna.

Confira as duas músicas abaixo.