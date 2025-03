Zé Felipe celebra 4 anos de casamento com Virginia Fonseca: ‘Na hora certa’

O cantor Zé Felipe, 26 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 26, para celebrar os quatro anos de casamento com a influenciadora e empresária Virginia Fonseca, 26, mãe de seus três filhos. O artista fez homenagem romântica à amada ao resgatar cliques do casal.

Os famosos assumiram o relacionamento em julho de 2020 e oficializaram a união no ano seguinte. A primogênita, Maria Alice, nasceu dois meses após o casamento.

“26 de março de 2021, nossa união foi oficializada com sorrisos e na fé que construímos uma vida inteira juntos. Assim temos feito e será. Ainda lembro da sensação de te ver pela primeira vez, do frio na barriga e das minhas mãos suando”, iniciou o filho do sertanejo Leonardo no Feed do Instagram.

“Lembro de você vestida de branco e de cada momento que vivemos juntos. O destino é generoso e nos encontramos cheios de amor e sonhos na hora certa. Obrigado por 4 anos de companheirismo, 4 anos que multiplicamos nosso amor. Eu diria ‘SIM’ para você todos os dias e por todas as vidas. Te amo, meu amor!” , finalizou ele.

Além de Maria Alice, de quase quatro anos, o Zé Felipe e Virginia são pais de Maria Flor, de dois anos, e de José Leonardo, de quase sete meses de vida.