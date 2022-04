Zé Felipe beija barriga de Virgínia Fonseca, grávida do 2º filho: ‘Já te amamos muito’

Aproveitando para passar as férias na fazenda Talismã, do cantor Leonardo, em Goiás, o casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe estão no maior amor e expectativa para a chegada do segundo filho dos dois.





Nesta terça-feira (26), Virgínia e Zé Felipe compartilharam um belo clique em um pôr-do-sol à beira de um rio, no qual o cantor aparece beijando a barriguinha da influencer.

Na legenda, Virgínia escreveu: “Já te amamos muito, meu amor”.