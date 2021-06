Zé Elias vê favoritismo do Flamengo na Libertadores, mas deixa alerta Na visão do jornalista dos canais ESPN Brasil, Rubro-Negro precisará atuar melhor se quiser avançar na competição sul-americana: 'Tem que jogar mais, mas é favorito'

O ex-jogador e comentarista dos canais ESPN Brasil Zé Elias avaliou o sorteio da fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, no programa “Futebol na Veia”, o ex-atleta ponderou que o Flamengo precisará ter cuidado contra o Defensa y Justicia e cobrou uma melhor atuação do elenco.



– O Flamengo tem que jogar mais, mas mesmo assim ele é favorito. Inclusive, para mim, é o favorito para ganhar a Libertadores. Mas, a obrigação do Flamengo é jogar mais e não dá possibilidades para os adversários – palpitou o ex-jogador.

O elenco de Rogério Ceni terá pela frente o clube de Beccacecce, como ficou definido pelo sorteio da Copa Libertadores. Na visão do analista, o Rubro-Negro precisará manter o controle dentro de campo para avançar às quartas de final da competição.



– Flamengo contra o Palmeiras, contra um bom time e que criou dificuldades pro Flamengo. Contra o Vélez, que não é um timaço, mas também criou dificuldades. Então, o time precisa jogar e ter o controle, ter esse protagonismo e solidez, não pode dar esses espaços, nem ficar dependendo de Rodrigo Caio na defesa – lembrou.

As partidas estão marcadas para acontecer apenas no mês de julho, a partir do dia 14. A pausa se dá pela ocorrência da Copa América ainda neste mês. Outros clubes também souberam seus desafios: na chave do Flamengo, os brasileiros Internacional e Fluminense poderão encontrar a equipe carioca.

