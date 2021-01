Zé Elias critica fase de Gabigol no Flamengo: ‘Parou em 2019’ Comentarista ainda diz que enxerga uma falta de vibração no centroavante rubro-negro

Com um gol nos últimos seis jogos e substituído em todos os jogos que começou como titular com Rogério Ceni, Gabigol não vive seus melhores dias com a camisa do Flamengo.

O ex-jogador Zé Elias criticou a fase do atleta, que virou manchete principalmente pela postura ao ser substituído no último jogo. Segundo o comentarista, o atacante “parou em 2019”.

– O Gabigol parou em 2019. Ele precisa evoluir. Não adianta falar que o time não evoluiu, que a equipe era treinada de outra maneira. Ele poderia tirar proveito das mudanças. Todo mundo aprende todos os dias – afirmou durante o “SportsCenter”, no domingo.

O ex-jogador explicou sua crítica ao atacante, afirmando que não enxerga o mesmo Gabigol de 2019 na fase atual, citando a falta de vibração no jogador.

– Não vejo o Gabigol o mesmo Gabigol de 2019. Tem a questão do respeito e dos treinos. Não posso julgar a titularidade dele sem ver os treinos. Mas jogo é outra coisa. Talvez, se fosse um técnico mais “casca grossa”, o próprio Jorge Jesus, ele não estaria sem a vibração do ano passado, e se estivesse, iria para o banco, e sem reclamar como tem feito – concluiu.

