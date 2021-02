Zé Eduardo e Cruzeiro buscam acordo e o jogador pode voltar ao clube O atacante acionou o clube na Justiça, mas em novas negociações, há uma promessa do Felipe Conceição utilizar o jogador na temporada 2021

O Cruzeiro pode reverter a seu favor uma situação de atrito entre o clube azul e o atacante Zé Eduardo. O jogador, que acionou o clube na Justiça, pode retornar à Toca da Raposa se a nova comissão técnica der mais espaços para ele, já que teve apenas 20 minutos em campo com os três últimos treinadores da Raposa (Enderson Moreira, Ney Franco e Felipão).

Houve uma conversa entre o diretor de futebol da Raposa, André Mazzuco, e o staff do jogador, na última sexta-feira, 5 de fevereiro, em que o tema foi o aproveitamento de Zé Eduardo por Felipe Conceição na temporada celeste.

As tratativas correm contra o tempo, pois no dia 19 de fevereiro, Cruzeiro e Zé Eduardo terão uma audiência na Justiça do Trabalho. O jogador pediu a rescisão indireta, que foi negada, além de cobrar R$ 2 milhões da Raposa.

CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

E MAIS:

Como tudo começou

Zé Eduardo encontrou uma forma de desvincular do Cruzeiro com o processo judicial, pois não está sendo aproveitado no time. Em 2020, jogou apenas 20 minutos ainda sob o comando de Ney Franco. Com Felipão, não teve nenhuma oportunidade.

O contrato de Zé Eduardo, de 21 anos, vai até 2024. Ele foi comprado pelo clube em 2019 para defender o time sub-20. Entretanto, sem ganhar espaço no profissional, acabou sendo emprestado ao Villa Nova-MG e ao América-RN, onde teve boa temporada. Ele marcou dez gols em 11 jogos no ano passado pelos dois clubes, o que despertou a atenção de Ney Franco, que pediu seu retorno do América-RN.

Após o pouco tempo em campo diante do Oeste, o atacante não teve mais chances e acabou sendo afastado do grupo principal, treinando em separado.

O América-RN tentou ficar com o jogador por empréstimo novamente, mas por querer 15% dos seus direitos, o Cruzeiro se recusou a liberar o atleta.

O jogador voltou a Belo Horizonte e o Cruzeiro tentou emprestá-lo para outro time potiguar, o ABC. Mas, as negociações não seguiram. O Brusque-SC também tentou, porém, sem sucesso. Com os salários atrasados, Zé Eduardo achou a “brecha” para conseguir deixar o clube via Justiça, caso não haja um acordo entre as partes.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também