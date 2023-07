Zé Celso: veja famosos que morreram de forma trágica

Letícia Senai Letícia Sena https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 06/07/2023 - 17:11 Compartilhe

Luto na cultura brasileira! Nesta quinta-feira, 6, morreu em São Paulo, o ator Zé Celso Martinez. Ele estava internado com queimaduras em 60% do corpo após um incêndio em seu apartamento no Paraíso, zona sul da capital paulista. Zé foi um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro. Ele fundou o Oficina, um dos mais longevos grupos de teatro do país, que existe desde 1958.

+Junto ao parceiro há 37 anos, Zé Celso tinha se casado no último mês

+‘Quando vi, estávamos sambando’, diz funcionária demitida após dançar com Neymar em show

Segundo o o boletim de ocorrência, obtido pela Folha de S.Paulo, o incêndio teria começado no quarto do dramaturgo, após um aquecedor elétrico apresentar problemas. O fogo teria se alastrado para as peças de roupa e se espalhado rapidamente.

Além de Zé Celso, IstoÉ Gente lista 10 famosos que também morreram de forma trágica. Confira abaixo!

Cristiano Araújo Em 2015, o cantor Cristiano Araújo e a namorada dele, Allana Coelho Pinto de Moraes, morreram após um acidente de carro na BR-153, no km 614, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás. Caroline Bittencourt A modelo Caroline Bittencourt morreu afogada em 2019. Ela desapareceu no mar em Ilhabela, no Litoral de São Paulo, durante uma viagem com o marido. Domingos Montagner O ator Domingos Montagner morreu no dia 15 de setembro de 2016, após desaparecer nas águas do Rio São Francisco, onde foi arrastado pela correnteza.

Gugu Liberato Ao tentar consertar o ar condicionado de sua mansão, no dia 20 de novembro de 2019, Gugu Liberato forçou o piso de gesso, que não resistiu ao peso e quebrou, fazendo ele cair de uma altura de cerca de 4 metros. A queda provocou graves lesões, que inviabilizaram qualquer cirurgia. O diagnóstico de morte encefálica foi confirmado pelos médicos no dia seguinte do acidente. Gabriel Diniz O cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo hit ‘Jenifer’, morreu em 2019, após um avião de pequeno porte cair no povoado Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe. MC Kevin Em 2021, MC Kevin morreu após sofrer um acidente num prédio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O funkeiro caiu do 11º andar. Kevin deu entrada no hospital em estado gravíssimo e, mesmo tendo sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Ele sofreu duas paradas cardiorrespiratórias. Marília Mendonça Em 2021, Marília Mendonça morreu vítima de um acidente de avião. A cantora viajava para cumprir a agenda de shows quando a aeronave caiu em curso d’água próximo da rodovia BR-474, na cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas.

Naya Rivera A estrela de Glee Naya Rivera morreu após afogamento acidental em 2020. O corpo da artista foi achado num lago nas proximidades de Los Angeles. Paul Walker No dia 30 de novembro, Paul Walker morreu após um acidente de carro na região norte de Los Angeles, nos EUA. O ator norte-americano estava no banco do passageiro de um Porsche quando o veículo se chocou contra uma árvore e um poste e explodiu. Whitney Houston Whitney Houston morreu em 11 de fevereiro de 2012. Na época, o laudo do Instituto de Criminalística de Los Angeles informou que a morte foi acidental. A cantora se afogou na banheira de um hotel. Segundo os peritos havia indícios de uma cardiopatia e vestígios de uso de cocaína.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias