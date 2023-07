Zé Celso Martinez morre em São Paulo aos 86 anos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 9:32 Compartilhe

O dramaturgo Zé Celso Martinez morreu nesta quinta-feira, 6, em São Paulo. Ele estava internado com queimaduras em 60% do corpo após um incêndio em seu apartamento no Paraíso, zona sul da capital.

O estado de saúde do dramaturgo havia tido um agravamento nesta quarta-feira, quando desenvolveu quadro de insuficiência renal.

De acordo com o boletim de ocorrência, obtido pela Folha de S. Paulo, o incêndio teria começado no quarto de Zé Celso, após um um aquecedor elétrico apresentar problemas. O fogo teria se alastrado para as peças de roupa e se espalhado rapidamente.

Zé Celso foi um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro. Ele fundou o Oficina, um dos mais longevos grupos de teatro do país, que existe desde 1958. O local foi resistência contra a ditadura militar a ponto de Zé Celso ter sido exilado do país em 1974, indo morar em Portugal.

