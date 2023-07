Zé Celso e Silvio Santos travaram brigas judiciais e ideológicas há várias décadas

André Ruocoi André Ruoco https://istoe.com.br/autor/andre-ruoco/ 06/07/2023 - 10:13 Compartilhe

Um dos conflitos mais emblemáticos do mundo artístico brasileiro envolveu Zé Celso, que faleceu nesta quinta-feira, dia 6 de julho, vítima de complicações em seu estado de saúde em decorrência de um incêndio em seu apartamento, e o famoso apresentador de TV Silvio Santos. Essa disputa começou na década de 1980 e continua a ser lembrada até os dias de hoje como um episódio polêmico e controverso.

Tudo começou quando Zé Celso estava dirigindo a peça “Roda Viva” no Teatro Oficina, em São Paulo. A peça, escrita por Chico Buarque, era uma crítica aos meios de comunicação e à manipulação da mídia. A produção incluía uma cena em que um personagem representava Silvio Santos, fazendo uma sátira ao apresentador e sua influência na televisão brasileira.

A representação satírica de Silvio Santos na peça não foi bem recebida pelo apresentador, que viu como uma difamação de sua imagem. Diante disso, Silvio entrou com um processo judicial contra Zé Celso e o Teatro Oficina, alegando danos morais e difamação. A batalha se estendeu por anos, gerando grande repercussão na mídia e dividindo opiniões.

O conflito também teve um aspecto ideológico. Zé Celso, como um defensor do teatro experimental e político, via na atuação de Silvio Santos uma representação do sistema midiático e do poder da indústria do entretenimento, criticando as influências que isso poderia trazer para a sociedade.

A briga entre eles também chamou atenção pela intensidade e acusações mútuas. Enquanto Zé Celso defendia a liberdade de expressão artística e o direito de criticar figuras públicas, Silvio Santos, por outro lado, argumentava que estava sendo atacado injustamente em uma esfera pessoal.

O embate entre esses dois ícones da cultura brasileira dividiu a opinião pública, de um lado os que apoiavam a liberdade artística e a crítica social presente na peça de Zé Celso, enquanto outros defendiam o direito de Silvio Santos de proteger sua imagem e reputação.

Após muitos anos de disputa judicial, o caso foi encerrado com um acordo entre as partes, pondo fim à briga legal. No entanto, as divergências e ressentimentos permaneceram, e a polêmica entre Zé Celso e Silvio Santos continua sendo um episódio marcante na história do teatro e da televisão brasileira.

