Zayn Malik faz homenagem a Liam Payne após show: ‘Te amo, irmão’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/11/2024 - 2:42 Para compartilhar:

O cantor Zayn Malik, ex-integrante do One Direction, fez uma homenagem o ex-colega de banda, Liam Payne, no final de seu show do último sábado, dia 23. Ele se apresentou em Leeds, no Reino Unido.

Ao terminar seu show e cantar a música final, Zayn exibiu no telão uma mensagem com o nome de Liam Payne, o ano de seu nascimento e de sua morte, seguida da mensagem: “Te amo, irmão”. No momento em que a mensagem apareceu no telão, os fãs do cantor gritaram muito.

Depois da morte de Liam, ele chegou a adiar o início de suas apresentações por conta do luto. As datas iniciais foram remarcadas para o início de 2025.

Liam morreu depois de cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com a autópsia do corpo, o artista morreu de “politraumatismo” com “hemorragia interna e externa”.

Zayn, Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan, que fizeram parte da banda, compareceram ao velório do amigo, que aconteceu no último dia 20.