Zaracho testa positivo para Covid-19 e fica afastado do Atlético-MG O jogador já está fora dos treinamentos e deverá desfalcar a equipe por 15 dias

O Atlético-MG informou nesta quinta-feira, 10 de junho, que o meia argentino Matías Zaracho testou positivo para a Covid-19. O jogador já está afastado dos trabalhos com o elenco e vai seguir o protocolo elaborado pelo departamento médico do clube, ficando em isolamento. O Galo afirmou, em nota, que o jogador está assintomático.

Será o segundo afastamento do meia argentino por questões de saúde. Zaracho já havia testado positivo para o novo coronavírus em 2020 quando ainda jogava pelo Racing-ARG. Como está sem sintomas, ele deve ser afastado por 10 dias.

Assim, Zaracho ficará de fora de jogos do alvinegro pelo Brasileiro da Copa do Brasil, contra o Remo, disputado nesta quinta-feira, 10. O jogador também não estará em campo também diante do São Paulo e Internacional. nos dias 13 e 16 de junho.

Com Zaracho fora, o técnico Cuca terá mais um desfalque no elenco. O treinador não contará com seis atletas: Savarino (Venezuela), Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Vargas (Chile), todos convocados para a Copa América. Eles só voltam em julho. Além deles, o goleiro Rafael se recupera de lesão no joelho.

Esta será a segunda vez que Zaracho desfalca o Galo na temporada.No mês abril, ele ficou afastado por conta de uma lesão no tornozelo direito.

