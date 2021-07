Zaracho comemora gols em ‘noite de argentinos’, mas divide méritos com o grupo

Sem dúvidas, a noite desta quinta-feira foi dos argentinos no Mineirão. Com dois gols de Nacho Fernández e dois de Zaracho, o Atlético-MG goleou o Atlético-GO, por 4 a 1, no fechamento da oitava rodada do Brasileirão e voltou a brigar na parte de cima da tabela, após ficar três rodadas sem vencer.

O jejum incomodava, principalmente porque na última rodada o time tinha perdido para o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro. Ao final da partida, o meia Zaracho fez questão de dividir os méritos da vitória com todo grupo. “Primeiro estou contente pelo grupo, que se sacrificou para conseguir esse bom resultado e sair com três pontos. Conseguimos reverter a má impressão que tínhamos deixado na derrota contra o Santos.”

Ele ainda completou comemorando os gols marcados. “Mas estou muito feliz pelos gols e por ter ajudado o Atlético. De qualquer forma, mais uma vez eu digo, todo grupo está de parabéns. Saio muito contente nesta noite.”

Com o resultado, os mineiros alcançaram os 13 pontos, na quinta colocação, enquanto os goianos continuam com dez, em décimo lugar. Na próxima rodada, o Atlético-MG irá jogar fora de casa, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

