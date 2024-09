Zara Larsson usa meme de golfinho atrás de arco-íris ao cantar ‘Symphony’ no Rock in Rio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2024 - 12:14 Para compartilhar:

Na noite deste sábado, 14, Zara Larsson animou o público do Rock in Rio com sua apresentação no Palco Mundo. Dona de hits como Lush Life e Never Forget, a sueca fez sua primeira apresentação no Brasil desde 2018.

E um dos momentos mais marcantes da noite foi quando ela cantou Symphony, que voltou ao topo das paradas por conta de uma trend que viralizou no TikTok e Instagram. É que a canção, lançada há sete anos, foi usada com o meme de um golfinho atrás do arco-íris.

A imagem fofa, com a trilha sonora de Zara, é usada pelos internautas para fazer confissões engraçadas ou citar situações peculiares. A cantora levou tudo na brincadeira, colocando golfinhos no telão.

Outro momento que marcou a noite foi quando a artista apareceu de shortinho para dançar funk ao lado de Dennis DJ. Os dois fizeram um remix com batida de funk da música Ammunition.

Quem é Zara Larsson?

A cantora sueca tem 26 anos e começou a aparecer nas paradas musicais em 2015, com a canção Lush Life. Na época, ela era uma das grandes apostas da indústria, ao lado de Normani, Sigrid e Ava Max.