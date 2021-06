Zanocelo aparece no BID e fica à disposição para o jogo contra o Cianorte Volante ficará à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida desta terça-feira

O meio-campista Vinicius Zanocelo, apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) nesta segunda-feira e está à disposição do técnico Fernando Diniz para o confronto contra o Cianorte, nesta terça-feira, às 16h30, pelo jogo da volta da Copa do Brasil, na Vila Belmiro. A primeira partida foi vencida pelo Peixe por 2 a 0, no Paraná.

O jogador foi anunciado pelo Santos nesta sexta-feira e vem por empréstimo junto à Ferroviária de Araraquara até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado. Zanocelo acumula passagens pela seleção brasileira Sub-20.

Na coletiva após a vitória contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz não deu pistas do time que entrará em campo na partida desta terça-feira.

– Ainda não sabemos qual vai ser a estratégia para o jogo contra o Cianorte. Na segunda-feira vamos definir essas questões. Vamos levar uma equipe competitiva, e o Cianorte vai ter todo respeito, igual tiveram no Paraná – disse o treinador.

De certo mesmo, o Alvinegro Praiano não contará com o lateral-esquerdo Moraes e o zagueiro Danilo Boza. Ambos atuaram pelo Mirassol antes da transferência para o clube santista.

