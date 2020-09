Zaniolo preocupa Itália após torção no joelho na vitória sobre a Holanda

O atacante italiano Nicolo Zaniolo, que teve que ser retirado de campo pouco antes do intervalo do jogo contra a Holanda nesta segunda-feira (1-0), sofreu “uma torção no joelho esquerdo” e será examinado nesta terça-feira, anunciou seu clube, a Roma.

“Na terça-feira de manhã, no regresso a Roma, o jogador vai passar por exames médicos para avaliar a importância da lesão”, afirmou o clube giallorosso no Twitter.

A lesão do atacante de 21 anos causou preocupação entre seus companheiros.

Zaniolo passou vários meses fora de campo, de janeiro a julho, com outra lesão, no joelho direito.

“Sentimos muito por dele, esperamos que não seja o que todos tememos”, disse o capitão da ‘Azzurra’, Giorgio Chiellini, na rede de televisão Rai.

Também ao microfone da Rai, a médica da seleção italiana, Andrea Ferretti, confirmou que se trata de uma “torção significativa”.

