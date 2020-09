Zaniolo passa por cirurgia no joelho esquerdo

ROMA, 14 SET (ANSA) – O meio-campista da Roma, Nicolò Zaniolo, foi operado neste final de semana na cidade de Innsbruck, na Áustria, por conta de uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo, informou o time da capital.

De acordo com o clube giallorosso, o procedimento “terminou com sucesso” e o atleta passará entre três ou quatro dias se recuperando na clínica Hochrum.

Após a intervenção, Zaniolo acalmou os fãs ao publicar uma foto em suas redes sociais.

“Começa a contagem decrescente! Uma intervenção perfeita de sucesso. Um grande abraço a todos aqueles que, mesmo com uma pequena mensagem, escreveram para mim, foram dias difíceis. A partir de agora faço uma contagem regressiva para voltar a fazer o que amo, ou seja, voltar a jogar com a camisa da Roma e comemorar com vocês”, escreveu o italiano, acompanhado por uma foto sua deitado na cama com o polegar levantado.

O jogador de 21 anos rompeu o ligamento cruzado do joelho durante a partida entre Itália e Holanda, pela Liga das Nações da Uefa.

A grave lesão pegou Zaniolo de surpresa, já que ele teve um machucado semelhante no joelho direito, que o afastou dos gramados entre janeiro e julho deste ano.

Em uma entrevista ao programa “Te la do io Tokyo”, a mãe de Zaniolo, Francesca Costa, afirmou que o craque da Roma cogitou parar de jogar futebol após a nova lesão no joelho. No entanto, os colegas de equipe que tiveram histórias semelhantes o motivaram a seguir no esporte.

Natural de Massa, na Itália, Zaniolo passou pelas equipes de base do Genoa, Fiorentina e Inter de Milão, mas foi na Virtus Entella onde ganhou sua primeira chance como profissional. Ele está na equipe da capital desde 2018.

Já pela seleção italiana, Zaniolo coleciona sete partidas e dois gols marcados, ambos anotados na goleada por 9 a 1 contra a Armênia. (ANSA).

