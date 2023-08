Zanin toma posse em cerimônia morna como 3º ministro indicado por Lula no STF atual

Raul Galhardii Raul Galhardi https://istoe.com.br/autor/raul-galhardi/ 03/08/2023 - 17:08 Compartilhe

Cristiano Zanin Martins tomou posse nesta quinta-feira, 3, como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), às 16h em sessão solene no plenário da Corte. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a posição, o ex-advogado de Lula tornou-se conhecido nacionalmente pela sua participação na defesa do atual presidente nos processos da Operação Lava Jato.

Zanin chegou à sede do STF por volta das 15:30 e entrou no prédio acompanhado de esposa, Valeska Teixeira Martins, e dos filhos. Com 47 anos, o ex-advogado poderá permanecer por 28 anos no Supremo, quando completará 75 anos, o limite de idade para aposentadoria compulsória dos ministros da Corte.

Participaram da cerimônia o presidente Lula; o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP); o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD); ex-ministros e autoridades dos Três Podere. Agora Zanin está sendo cumprimentado pelas autoridades.

A cerimônia teve o seguinte roteiro:

Abertura da sessão pela presidente da Corte, Rosa Weber, com a execução do Hino Nacional;

Conforme a tradição, o ministro mais antigo da Corte (Gilmar Mendes) e o mais novo (André Mendonça) conduzem Zanin ao plenário;

O ministro Cristiano Zanin realiza o juramento de cumprir a Constituição;

Após a leitura pelo diretor-geral do STF, o termo de posse é assinado e o novo ministro foi declarado empossado pela presidente do tribunal (Rosa Weber).

A solenidade ocorreu sem tensões e maiores surpresas dentro dos protocolos após anos de relações conflituosas entre o Poder Executivo e o Tribunal durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), o que indica um retorno das instituições à normalidade após quatro anos marcados por ataques e disputas entre os poderes.

Composição da Corte

Lula passa agora a ter três ministros escolhidos por ele em atuação no tribunal (Zanin, Cármen Lúcia e Dias Toffoli). Se somadas as indicações feitas pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT), são sete os ministros atualmente indicados por petistas (Edson Fachin, Luiz Fux, Roberto Barrosso e Rosa Weber). Weber irá se aposentar no final de setembro, quando Lula deverá indicar nome ao cargo de ministro.

Duas nomeações (André Mendonça e Nunes Marques) foram feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB) contam com uma escolha cada (Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, respectivamente).

Zanin já participará de julgamentos no plenário virtual do STF nesta próxima sexta-feira, 4. O novo ministro herdará 520 processos de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril.

