Zanin pede que Congresso se manifeste sobre acordo para a desoneração

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 17/05/2024 - 9:22 Para compartilhar:

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na quinta-feira, 16, que o Congresso Nacional se pronuncie sobre o acordo para a desoneração da folha de pagamento. O Legislativo terá cinco dias para se posicionar.

O pedido de Zanin acontece após um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para suspender a tramitação do processo. O ministro do STF, porém, só tomará a decisão após a resposta do Congresso Nacional.

A desoneração foi derrubada pelo ministro após um pedido do Palácio do Planalto, que teve seu veto invalidado pelos parlamentares. A decisão abriu um conflito entre Congresso e o governo federal, e Lula precisou intervir nas negociações.

Nos últimos dias, o petista e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), negociaram alternativas para as empresas e chegaram ao acordo de reonerar a folha gradativamente. O projeto já foi apresentado e está em tramitação no Congresso.

O texto mantém a desoneração em 2024, mas retoma as cobranças de forma parcial a partir do dia 1º de janeiro de 2025. A expectativa é de que o projeto seja votado na próxima semana.

“De modo específico, os fatores utilizados para ajustar as alíquotas do regime da contribuição substitutiva serão de: 80% em 2025, 60% em 2026 e 40% em 2027. Por outro lado, os fatores utilizados para ajustar em paralelo as alíquotas do regime das contribuições ordinárias sobre a folha de pagamento serão de: 25% em 2025, 50% em 2026 e 75% em 2027”, aponta o projeto.

Além das mudanças na desoneração da folha de pagamento, o governo federal ainda deve negociar a desoneração dos municípios, outra demanda dos congressistas.

*Diferentemente do informado antes, Zanin não suspendeu o processo, apenas solicitou uma resposta sobre o acordo ao Congresso Nacional. A suspensão é um pedido da AGU e que ainda está em análise pela Suprema Corte. O erro foi corrigido às 10h15.