Zanin: marco temporal precisa conciliar interesses de indígenas e proprietários de terras

O indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para vaga no Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, disse que o julgamento do marco temporal deverá “sopesar valores e chegar a uma forma de conciliar” os interesses de povos indígenas e proprietários de terras. “Nossa Constituição vê o direito à propriedade e o direito dos povos originários”, afirmou ele.

O julgamento do marco temporal pelo Supremo determinará se podem se populações indígenas podem reivindicar territórios que não ocupavam em 1988, quando foi promulgada a Constituição. O assunto é do interesse do agronegócio. Congressistas ligados ao setor já conseguiram aprovar um projeto na Câmara vedando a demarcação de terras ocupadas depois de 1988.

Zanin deu as declarações nesta quarta-feira durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, nesta quarta-feira. Ele precisa do aval do colegiado, e depois, da aprovação do plenário da Casa para ser nomeado como ministro.

