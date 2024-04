Zanin autoriza inquérito sobre vice do PT que deu tapa em bolsonarista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/04/2024 - 9:15 Para compartilhar:

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin autorizou a abertura de inquérito contra o deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ), que deu um tapa em seu colega de parlamento Messias Donato (Republicanos-ES) no plenário da Câmara. Além disso, no episódio, o petista chamou Nikolas Ferreira (PL-MG) de “viadinho”.

A agressão do atual vice-presidente do PT ocorreu em 18 de dezembro de 2023, durante a promulgação da reforma tributária.

+ Washington Quaquá, que deu tapa em bolsonarista, já foi condenado a 3 anos de reclusão

+ Dino e Zanin se alinham em julgamento que pode livrar União de impacto de R$ 480 bi em contas

Quaquá estava filmando o plenário, quando parlamentares governistas entoavam “Lula ladrão, seu lugar é na prisão.” O petista, então, começou a discutir com Donato e chegou a dar o tapa (veja abaixo).

“As diligências requeridas mostram-se necessárias para elucidar as condutas descritas no pedido de instauração do caderno investigatório, motivo pelo qual devem ser deferidas de imediato”, afirmou Zanin.

Quem é Washington Quaquá?

O deputado federal Washington Luiz Cardoso Siqueira, conhecido como Washington Quaquá, é natural de Niterói, no Rio de Janeiro.

O deputado petista já foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa em 2013, um ano após ser reeleito prefeito de Maricá (RJ). O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) declarou sua inelegibilidade por 8 anos. Segundo o tribunal, o petista concedeu, de forma indevida, um reajuste de 100% para parte dos servidores.

O deputado também foi condenado em primeira instância a três anos, dois meses e 15 dias de reclusão por “expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea”, de acordo com o Estadão. Ele impediu pousos ao fechar a pista do aeroporto de Maricá.

Quaquá mira agora as eleições municipais de 2024 e pode se candidatar ao cargo de prefeito de Maricá, cidade que foi governada pelo petista por dois mandatos, entre 2009 e 2016.