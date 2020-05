Zanardi diz que gostaria de ‘reviver’ no corpo de Leclerc

ROMA, 29 MAI (ANSA) – O ex-piloto italiano de Fórmula 1 e paraciclista Alessandro Zanardi revelou que gostaria de ter vivenciado os mesmos passos que o monegasco Charles Leclerc vem traçando na Ferrari.

Zanardi, que possui quatro medalhas de ouro em Jogos Paralímpicos, disputou cinco temporadas da Fórmula 1, mas seu melhor resultado foi um 19º lugar em 1999, pela Williams. Em entrevista à emissora RAI, o paraciclista afirmou admirar Leclerc.

“Sou um pouco tendencioso e sigo o caso de Leclerc com uma emoção particular. Se eu pudesse reviver em outro corpo, talvez gostaria de entrar na pele de Charles. Ele tem uma história incrível e dirige o carro que queria pilotar desde que eu era criança”, disse Zanardi.

Na Fórmula 1, o italiano passou pelas equipes da Jordan, Minardi, Lotus e Williams. Seu melhor resultado foi um sexto lugar no GP do Brasil de 1993. Leclerc, por sua vez, foi um dos grandes destaques da temporada de 2019, tendo vencido as provas da Bélgica e da Itália.

Zanardi tem uma das história de superação mais conhecida entre os atletas. O ex-piloto de F1 e bicampeão da CART, então a mais importante categoria de monopostos dos EUA, sofreu um grave acidente durante uma prova especial em Lausitz, na Alemanha, que causou a amputação de suas duas pernas.

Mesmo com a deficiência física, Zanardi competiu no Campeonato Mundial de Carros de Turismo (WTCC), onde conquistou três vitórias. A partir de 2007, o italiano entrou para o movimento paralímpico, adotando o paraciclismo e acumulando diversos títulos.

O italiano possui seis medalhas paralímpicas, entre elas quatro de ouro e duas de prata. Além disso, Zanardi conquistou 12 ouros em Mundiais da categoria.(ANSA)