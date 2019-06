Zambrano treina no CT do São Paulo, mas Gareca mantém mistério na seleção do Peru

O técnico argentino Ricardo Gareca é adepto do mistério para definir a escalação de seus times. E fez isso mais uma vez nesta sexta-feira ao deixar dúvidas na seleção do Peru que enfrentará o Brasil, neste sábado, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa América. Os peruanos treinaram no CT da Barra Funda, do São Paulo, e o zagueiro Zambrano, poupado da atividade do dia anterior, apareceu no gramado.

O treinamento no CT são-paulino foi o último antes da partida contra o Brasil. Com dores musculares, Zambrano ficou de fora do treino realizado na quinta-feira, no estádio do Pacaembu, mas foi visto no aquecimento dos jogadores nesta sexta. Como a imprensa pôde acompanhar somente os primeiros 15 minutos da atividade, Gareca consegue manter o mistério.

Titular absoluto do sistema defensivo, o jogador do Cruz Azul, do México, é a única dúvida para o técnico argentino. Caso ele não tenha condições de enfrentar a seleção brasileira, Araujo deve ser o seu substituto.

Assim, a possível escalação do Peru para esta partida na Arena Corinthians é: Gallese; Advíncula, Zambrano (Araujo), Abram e Trauco; Tapia, Yotún, Polo e Farfán; Cueva e Paolo Guerrero.

O Peru é o vice-líder do Grupo A com os mesmos quatro pontos do Brasil, mas em desvantagem no saldo de gols (3 a 2). Uma vitória garante os peruanos no mata-mata na primeira colocação da chave. A vaga também pode vir em caso de empate e até de derrota, mas aí dependeria da combinação de outros resultados.