Zâmbia faz gol mais rápido da Copa de 2023; confira ranking histórico

A Zâmbia não precisou de muito tempo para abrir o marcador sobre a Costa Rica em partida válida pelo Grupo C da Copa do Mundo feminina de 2023. No jogo, realizado na madrugada desta segunda-feira. o placar foi inaugurado aos 2 minutos e 11 segundos. A zagueira Lushomo Mweemba aproveitou escanteio e deu um belo chute contra a meta costa-riquenha, marcando não só o gol mais rápido da atual edição do torneio, como também o primeiro gol da história da seleção zambiana.

Ela festejou muito o gol. A Copa chega em sua rodada final da fase de classificação das 32 participantes. Apenas 16 equipes vão estar nas oitavas, em jogo de mata-mata, nos moldes do Mundial masculino do Catar, do ano passado. Passam para a próxima etapa, os primeiros e os segundos colocados de cada chave. O Brasil ainda não se garantiu. É terceiro em sue grupo. O time joga nesta quarta-feira, contra a Jamaica.

A Zâmbia venceu o confronto por 3 a 1, mas ambas as equipes já estavam virtualmente eliminadas. No outro jogo do grupo, o Japão goleou a Espanha e ambos os times se classificaram para as oitavas de final. A equipe japonesa é uma das sensações do Mundial Feminino.

Apesar da velocidade do gol, o tento marcado em 2023 está longe de ser o mais rápido da história dos Mundiais femininos. Em 1991, atacante Lena Videkull abriu o placar para a Suécia contra o Japão em apenas 30 segundos de bola rolando. E as europeias não pararam, anotando oito gols nas japonesas durante a partida da fase de grupos.

Em segundo lugar, Melissa Tancredi, do Canadá, fez um golaço aos 33 segundos no confronto com a Austrália em 2007. Completando o pódio, a francesa Marie-Laure Delie marcou o primeiro gol da goleada contra o Canadá aos 34 segundos da partida disputada no Mundial de 2015.

Os gols mais rápidos da história da Copa do Mundo feminina

1º. Lena Videkull, da Suécia, aos 30 segundos. Suécia 8 x 0 Japão no Mundial de 1991.

2º. Melissa Tancredi , do Canadá, aos 33 segundos. Canadá 2 x 0 Austrália no Mundial de 2007.

3º. Marie-Laure Delie, da França, aos 34 segundos. França 5 x 0 Canadá no Mundial de 2015.

4º. Lori Chalupny, dos Estados Unidos, aos 54 segundos. EUA 1 X 0 Nigéria no Mundial de 2007.

5º. Stephany Mayor, do México, no primeiro minuto da partida. México 2 x 2 Nova Zelândia no Mundial de 2011.

