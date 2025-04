Zak Starkey, baterista do The Who, é demitido da banda após desentendimento em show

A banda The Who demitiu o baterista Zak Starkey após um desentendimento durante uma última apresentação no Royal Albert Hall, em Londres. A informação foi revelada em um comunicado enviado por um porta-voz ao The Sun.

“A banda tomou uma decisão coletiva de se separar de Zak após esta série de apresentações no Royal Albert Hall. A banda tem admiração por ele e deseja tudo de melhor para o seu futuro”, disse o representante.

Starkey, que estava com o The Who desde 1996, é filho de Ringo Starr, lendário baterista dos Beatles.

A saída acontece após a participação do grupo no evento beneficente Teenage Cancer Trust, tradicional série de shows britânica da qual o vocalista Roger Daltrey é organizador.

Durante a última música da apresentação, The Song Is Over, Daltrey reclamou abertamente da bateria de Starkey. “Para cantar essa música, preciso ouvir a tonalidade, e não consigo. Só tenho a bateria fazendo ‘bum, bum, bum’. Não consigo cantar isso. Desculpem, pessoal”, disse à plateia, levantando rumores de tensão nos bastidores.