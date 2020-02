Zagueiro usa venda para acompanhar jogo com torcedora cega na Argentina e comove a web

Uma parceria entre o clube argentino Independiente e a Fundação Pediátrica da Argentina levou crianças com deficiência visual para sentir a emoção de um dia de jogo. Os jogadores do clube participaram da ação no último sábado (1), entre eles o zagueiro Gastón Silva, de 25 anos.

O uruguaio, acompanhou a goleada de 5 a 0 do clube sobre o Rosário Central ao lado de uma torcedora com deficiência visual. Durante o jogo, ele vendou os olhos para sentir a mesma experiência que a jovem.

A atitude do clube fez com que várias crianças experimentassem as sensações de um dia de jogo como: pisar no gramado, acompanhar a partida e a torcida nas arquibancadas.

“Agradeço com todo meu coração todos que permitiram que eu fizesse parte desta experiência. A humildade, o amor e a vontade de viver isso… Isso nos faz entender que somos todos iguais perante Deus”, postou o zagueiro em seu perfil oficial no Instagram.

A Fundação atende crianças com necessidades especiais. A ação do “Rey de Copas, como é conhecido o clube argentino, foi reconhecida por torcedores de outros clubes.